Жителям Орловской области будут прививать любовь к плаванию

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области утверждена региональная программа "Плавание для всех". В ее рамках орловцев будут приобщать к водному виду спорта, планируется строительство бассейнов и создание доступной инфраструктуры для занятий плаванием. В том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Областное правительство утвердило программу на днях. Она включает в себя три подпрограммы: создание условий для плавания школьников и студентов ссузов, для взрослого населения, а также строительство и ремонт бассейнов. Кроме того, предусмотрены гранты для некоммерческих организаций, которые реализуют спортивные и физкультурные проекты, запланирована подготовка тренеров, проведение тематических мероприятий.

- Благодаря реализации программы "Плавание для всех" планируется увеличить численность жителей области, систематически занимающегося плаванием, с 17,4 тыс. человек в 2021 году до 20 тыс. человек в 2024 году, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.