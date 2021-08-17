В Советском и Заводском районе Орла привиться от ковида можно 17 августа Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. Сегодня, 17 августа, в мобильные пункты вакцинации будут работать в Советском и Заводском районе города.

Мобильный ФАП разместится около супермаркета «Перекресток» на Октябрьской улице, 122. Также Прививки будут делать в здании автовокзала на 2 этаже.

Желающих сделать прививку от коронавируса с 12 до 19 часов.

- Для получения вакцины необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Вакцинация осуществляется без предварительной записи, - сообщает пресс-служба администрации Орла.