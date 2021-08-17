В центре Орла внедорожник сбил пенсионерку на переходе

Внедорожник сбил пенсионерку на переходе Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В Орле внедорожник сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Пожилая женщина пострадала.

ДТП случилось днем в понедельник, 16 августа. Примерно в половине первого 55-летний водитель ехал за рулем "Киа Соренто" по Пионерской улице со стороны улицы Сурена Шаумяна. В районе сквера Гуртьева он поворачивал направо, на Октябрьскую. А в этот самый момент по зебре проезжую часть переходила 77-летняя женщина. Машина не затормозила вовремя, пешеход очутилась под колесами.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.