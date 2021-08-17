В Орле муж защитил жену от грабителя

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В Орле грабитель отнял у женщины сумки средь бела дня. На помощь женщине пришел ее супруг: он остановил похитителя и смог удержать его до прибытия силовиков.

О происшествии рассказали в территориальном управлении Росгвардии. Все случилось в конце прошлой недели практически в центре города. Семейная пара шла по улице Гагарина в полдень, когда незнакомец вырвал из рук орловчанки сумки с покупками. Но грабитель не рассчитал свои силыи был звдержан.

- В течение нескольких минут росгвардейцы прибыли на место происшествия и предотвратили начавшийся между тремя гражданами конфликт. Силовики задержали 44-летнегл местного жителя и передали в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - сообщили "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.