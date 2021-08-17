Лофт-стиль и арт-пространство: библиотека «25 квартал» откроется в Орле в начале сентября

Библиотека «25 квартал» в Орле готовится к открытию. Фото: пресс-служба администрации города

В начале сентября в Северном районе Орла откроется вторая модельная библиотека города под названием «25 квартал». Библиотекари готовятся удивлять городских интеллектуалов новыми интерьерами и свежими книжными бестселлерами.

Библиотека «25 квартал» в Орле готовится к открытию. Фото: пресс-служба администрации города

Никаких заунылых книжных стеллажей и старых неподъемных столов. Теперь только современный лофт-стиль, творческое арт-пространство и отражение урбанистической архитектуры. Юношеская библиотека на Рощинской улице начала преображаться еще весной 2021 года за счет гранта нацпроекта «Культура».

Библиотека «25 квартал» в Орле готовится к открытию. Фото: пресс-служба администрации города

На потолке и стенах здесь уже разместились светильники в лофт-стиле, стойки-ресепшн, высокие «барные» стулья и мобильные столики. Не обошлось и без современных технологий – в библиотеке появилась станция самостоятельной книговыдачи, электронный киоск и интерактивный столик для детей.

Библиотека «25 квартал» в Орле готовится к открытию. Фото: пресс-служба администрации города

- Книжный фонд библиотеки пополнили 2 000 новых изданий 2020-2021 годов выпуска. Заявки на них формировались исходя и читательских запросов. В «родную гавань» после маркирования радиометками возвращаются и старые книги: сейчас таких «чипированных» изданий около 4 000. Еще около 2 000 пока в отделе обработки, - рассказала «КП» Елена Бондаренкова, заведующая библиотекой «25 квартал».