В Бакланово под Орлом жестоко убили пятидесятилетнего мужчину

Подозреваемых в убийстве удалось задержать Фото: Архив "КП"

Двое мужчин из села Бакланово Орловского района задержаны по подозрению в убийстве односельчанина. Тело пятидесятилетнего мужчины со следами насильственной смерти и присыпанное травой было обнаружено среди хозяйственных построек.

Погибшего случайно нашли местные жители среди сараев неподалеку от жилого многоквартирного дома. Следком тут же возбудил уголовное дело об убийстве. Через некоторое время оперативникам удалось поймать возможных убийц. Под подозрение попали 24-летний и 38-летний жители этого же села. К настоящему моменту известные некоторые детали случившегося.

По версии следователей, кровавой трагедией закончилась попойка. В разгаре пьяного застолья подозреваемые поссорились с пятидесятилетним товарищем по стакану, стали вдвоем бить, а когда кулаков им показалось недостаточно, взялись за монтировку. Шансов выжить оппоненту они не оставили. Безжизненное тело нападавшие оттащили в хозяйственный сектор и забросали травой, пытаясь замести следы.

- В настоящее время подозреваемые задержаны, судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.