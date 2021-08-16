В Малоархангельске приведут в порядок парк Победы

В одном из районных центров Орловской области, городе Малоархангельске, приведут в порядок еще один парк. На благоустройство уже выделены деньги.

Преобразится в скором времени парк Победы. На ремонт и обустройство территории выделено около полутора миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписано в областной администрации, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Сейчас в Малоархангельске уже идет ремонт общественного пространства: реставрируют городской парк на средства гранта, которые районный центр выиграл во всероссийском конкурсе на лучший проект преображения малого города. По планам, обновленный парк откроется осенью 2021 года.