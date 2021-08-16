На охрану техникума и детского центра в Орловской области потратят почти 11 млн рублей

В Орловской области еще 10,9 миллиона рублей направят на антитеррористическую безопасность образовательных учреждений. Средства получат детский центр "Елочка" и Глазуновский сельскохозяйственный техникум.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области. Указанная сумма пойдет на круглосуточную охрану и установку ограждения по периметру "Елочки", а также на установку системы видеонаблюдения сельхозтехникума. Соответствующее распоряжение уже подписано властями.

- Отметим, что в рамках реализации мероприятия на 2021 год было предусмотрено 5 млн 954 тысяч рублей, - пояснили "КП" в пресс-службе облправительства.