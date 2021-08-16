В двух районах Орловской области возобновляют работу офисы энергосбыта

В двух районных центрах Орловской области работу в очном формате возобновляют офисы энергосбыта. Клиентов энергетики будут вновь принимать в Долгом и Малоархангельске.

Офисы были закрыты с начала пандемии и оказывали услуги в дистанционном формате. С сегодняшнего дня, 16 августа, после вакцинации сотрудников снова открылся офис в Долгом, а с 23 числа откроется в городе Малоархангельске. Придти можно, предварительно записавшись: на сайте "Орловского энергосбыта" или по телефонам 7 (4862) 25-55-77, 13-53 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов.

- Обязательное условие при посещении клиентского офиса - использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания, - отмечают в ООО "Орловский энергосбыт".