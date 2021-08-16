На жилое строительство Орел получит более 355 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Жилищное строительство в Орле в 2021-2023 годах профинансируют из областного бюджета. Согласно Постановлению регионального Правительства от 11 августа 2021 года № 472, город получит 355,3 миллиона рублей.

Финансирование распределят по годам: в 2021 году- 17,1 миллиона рублей, в 2022 году - 171,6 миллиона и в 2023 году - 166,6 млн рублей.

Также средства выделят для Мценска и Ливен. В 2022 году в рамках госпрограммы «Развитие строительного комплекса Орловской области» на водоснабжение земельных участков для льготных категорий города получат 1,9 миллиона рублей и 5,1 миллиона рублей соответственно.

- В 2023 году на эти цели Мценску выделят еще 7 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма субсидий на 2021-2023 годы по данному направлению составит почти 370 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.