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Общество16 августа 2021 15:42

В 2021 году в Орловской области не обнаружено бешеных животных

В прошлом году было зафиксировано 4 случая бешенства, а годом ранее - 6
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орловской области за прошедшие месяцы 2021 года не зафиксировано случаев бешенства у животных. Ситуация с этой болезнью на Орловщине самая благополучная из всех регионов ЦФО.

Об этом сегодня, 16 августа, на совещании в обладминистрации рассказал Алексей Максимовский, начальник Управления ветеренарии. Он отметил, что в 2020 году было зафиксировано 4 случая заражения бешенством, а годом ранее 6.

- Для предотвращения распространения бешенства диких плотоядных животных в регионе проводится раскладка оральной вакцины, в этом году распределено 30 тысяч доз, - сообщил Максимовский.

Всего в регионе проведено больше 400 тысяч вакцинаций животных от разных болезней, а также почти 26 тысяч обработок животных против паразитов.