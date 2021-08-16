В 2021 году в Орловской области не обнаружено бешеных животных

В Орловской области за прошедшие месяцы 2021 года не зафиксировано случаев бешенства у животных. Ситуация с этой болезнью на Орловщине самая благополучная из всех регионов ЦФО.

Об этом сегодня, 16 августа, на совещании в обладминистрации рассказал Алексей Максимовский, начальник Управления ветеренарии. Он отметил, что в 2020 году было зафиксировано 4 случая заражения бешенством, а годом ранее 6.

- Для предотвращения распространения бешенства диких плотоядных животных в регионе проводится раскладка оральной вакцины, в этом году распределено 30 тысяч доз, - сообщил Максимовский.

Всего в регионе проведено больше 400 тысяч вакцинаций животных от разных болезней, а также почти 26 тысяч обработок животных против паразитов.