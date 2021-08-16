В Орле продолжается ремонт проезда возле троллейбусного депо

В Северном районе Орла продолжается ремонт проезда возле троллейбусного депо на Московском шоссе. Здесь должны заменить асфальт на площади 3 540 квадратных метров.

Ранее остановку «Троллейбусное депо» водители автобусов №16 и №21 зачастую объезжали из-за колдобин и жителям ряда близлежащих улиц приходилось идти пешком до остановки «Микрорайон», а это лишние 300 метров.

- Сейчас ремонт производит ООО «СК «Монолит». На проведение работ из Дорожного фонда Орловской области выделено 4,7 миллиона рублей. После приведения дороги в порядок общественный транспорт вновь начнет заезжать на остановку «Троллейбусное депо», - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Кроме того, планируется обустройство безопасного подхода к светофору на пересечении Московского шоссе и улицы Металлургов.