Под Орлом внедорожник "Шкода" сбил пенсионерку

Пожилая женщина получила травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Пожилая жительнице Орловской области предстоит лечение после ДТП. Она очутилась под колесами внедорожника.

Происшествие случилось в деревне Гать Орловского района в минувшую субботу, 14 августа. Примерно в 11 утра 58-летний мужчина двигался на внедорожнике "Шкода Йети" по территории у дома №69 Городской улицы. Он сдавал назад и не заметил пожилую женщину-пешехода. Машина сбила ее.

- 76-летняя пешеход в результате ДТП получила травмы, направлена на амбулаторное лечение, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За выходные на дорогах региона зафиксировано 22 ДТП. Пострадало 7 человек.