В Орле поймали похитителя туристической палатки

Орловец пронес мимо кассы турпалатку Фото: Ольга СУПОНЕВА

На скамье подсудимых может оказаться орловец, укравший туристичекую палатку. Молодой человек стащил туринвентарь в одном из городских супермаркетов.

Задержать 24-летнего горожанина удалось росгвардейцам. Как оказалось, палатку из гипермаркета парень незаметно пронес мимо кассы и был таков. Сотрудники магазина не досчитались товара, просмотрели камеры видеонаблюдения и увидели, как посетитель похищает палатку. А через несколько дней он вновь пришел в ту же торговую точку. Продавцы узнали в молодом человеке похитителя туристического инвентаря и нажали тревожную кнопку.

На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны.

- Местный житель не пытался скрыться от силовиков и вскоре был передан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.