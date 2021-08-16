В Орле дело мамы младенца с синяками взяла на контроль прокуратура Фото: Архив "КП"

На минувших выходных Орел потрясла история мальчика-младенца с синяками на теле. Его 20-летняя мама сбежала из дома, когда заволновавшаяся за ребенка патронажная медсестра обнаружила гематомы и решила позвонить в полицию.

Вскоре сотрудники полиции установили местонахождение девушки и возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним).

Теперь к ситуации подключилась и прокуратура. Ведомство намерено взять расследование уголовного дела под свой контроль, а также провести собственную проверку, чтобы дать правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

- В настоящее время ребенок изъят из семьи, он находится в медицинском учреждении, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, исследуется тяжесть причиненного вреда здоровью. По результатам проведенного обследования при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о квалификации действий виновных лиц, - сообщила «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.