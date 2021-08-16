Три района Орловской области лидируют по темпам вакцинации от ковид

Три района Орловской области лидируют по темпам вакцинации Фото: Архив "КП"

Вакцинация от коронавируса в Орловской области продолжается. Ежедневно без выходных работают мобильные прививочные пункты и кабинеты вакцинации в поликлиниках, больницах, сельских ФАПах. Однако темпы вакцинации в регионе крайне разнятся.

По данным тепловой карты вакцинации от COVID-19 на 13 августа 2021, в лидерах по количеству привившихся по-прежнему три района: Знаменский район (вакцинировано 64,18 % взрослого населения без учета переболевших), Краснозоренский район (61,92 %) и Новодеревеньковский район (60,67 %).

Наращивают темпы Залегощенский район (53,64 %), Верховский район (51,64 %), Колпнянский район (51,34 %), Малоархангельский район (49,40 %) и Свердловский район (49,14 %).

А вот областная столица пока остается в «красной зоне» по количеству привившихся. На 13 августа 2021 в Орле вакцинировались 27,59 % врослого населения. В аутсайдерах также остаются Кромской район (25,64%), Новосильский район (25,57%), Болховский район (29,05%) и Должанский район (29,79 %).

Всего в Орловской области вакцинировано 33,21% от взрослого населения без учета переболевших лиц. Посмотреть статистику по всем районам можно здесь.

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