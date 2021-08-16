В Орле 59-летнего мужчину поймали с пакетом конопли

Возбуждено уголовное дело

В Орле 59-летнего мужчину задержали с пакетом, набитым коноплей. Возбуждено уголовное дело.

Оперативники из Управления по контролю за оборотом наркотиков поймали любителя запрещенных веществ в Заводском районе. Коноплю забрали, экспертиза в дальнейшем подтвердила, что хранил орловец наркотическое растение. Масса его при этом составила почти 700 граммов. Сам задержанный рассказал, что нарко-урожай собрал в лесополосе и хотел использовать коноплю для личного употребления.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.