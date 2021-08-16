Мобильные пункты вакцинации в Орле: где сделать прививку с 16 по 22 августа

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Орле Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. На этой неделе, с 16 по 22 августа, в городе продолжат работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса. В зависимости от выбранного дня сделать прививку можно будет возле торговых центров, магазинов и на автовокзале. Список подготовила пресс-служба администрации Орла.

В будние дни ФАПы будут работать с 12:00 до 19:00 часов, в субботу-воскресенье - 9:00 до 16:00. Прием без предварительной записи в порядке живой очереди.

Сегодня, в понедельник, прививки делают в Заводском районе возле ТЦ «Линия» (Карачевское шоссе, 74) и в Северном районе возле магазина «Магнит» (Московское шоссе,113).

Во вторник прием будет проходить в Советском районе возле «Перекрестка» (Октябрьская, 122) и Заводском в здании автовокзала (2 этаж).

В среду – Железнодорожный район возле ТЦ «Европа» (Московская,67) и в Северном возле ТЦ «Лента» (Московское шоссе, 56).

В четверг – В Заводском районе возле ТЦ «Европа» (Карачевское шоссе,94) и на автовокзале. В пятницу прививки будут делать в Советском районе возле ТЦ «Водолей».

В субботу вакцинировать продолжат на автовокзале и ТЦ «Европа» на Московской улице, а в воскресенье - магазин «Перекресток» на улице Гагарина.