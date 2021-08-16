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Здоровье16 августа 2021 11:49

Коронавирус в Орловской области 16 августа 2021: заболели 112 человек

В регионе продолжает расти число заражений коронавирусом
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области 16 августа 2021

Коронавирус в Орловской области 16 августа 2021

В Орловской области продолжает расти число заражений коронавирусом. За минувшие сутки в регионе заболевание зафиксировали у 112 человек. Такие данные опубликовал сегодня, 16 августа 2021, федеральный оперштаб.

За весь период пандемии в Орловской области заболели уже 41 632 человека. Из них справиться с заболеванием смогли 38 895. Накануне из стационаров и амбулаторного лечения выписались 69 человек.

Продолжают происходить летальные исходы среди пациентов, зараженных коронавирусом. Оперштаб сообщил о смерти еще четырех орловцев. Таким образом, из-за пандемии скончался уже 901 житель региона.