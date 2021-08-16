В Орловской области при пожаре погиб 45-летний мужчина. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В субботу, 14 августа, в Кромском районе при пожаре погиб 45-летний мужчина. ЧП случилось в деревне Кромской Мост в одном из заброшенных нежилых домов.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу МЧС в районе половины двенадцатого часа дня. На место прибыли сотрудники 25-й пожарно-спасательной части Кромского района и 6-й пожарной части Орловского района. Они и обнаружили тело погибшего мужчины.

- Мужчина был обнаружен при разборке конструкций горящего дома. В результате пожара нежилое здание выгорело изнутри на площади 72 кв.м. Причина пожара устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за минувшие выходные пожарные участвовали в тушении 46 возгораний, большая часть из которых горение сухой травы и мусора.