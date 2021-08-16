Орловские походники нашли исток Зуши и установили у него памятный знак

Теперь у истока одной из самых крупных рек Орловской области есть памятная табличка Фото: Ольга СУПОНЕВА

Туристы-походники из Орла нашли исток реки Зуши и установили у него памятный знак. Экспедиция к началу одной из самых крупных рек Орловщины состоялась под эгидой группы "Походная романтика".

Река Зуша берет свое начало в Тульской в области, но большая и полноводная ее часть протекает по орловской земле и здесь же впадает в Оку. Группа туристов отправилась в пешую экспедицию в соседний регион, чтобы обозначить место истока реки.

Табличку установили на опушке Усовского леса Фото: Ольга СУПОНЕВА

- Зуша - важная река для многих жителей Орловской области. На ее крутых берегах строили поселения наши предки, на ней и сейчас стоят многие населенные пункты. Поэтому появилась идея установить соответствующий памятный знак и рассказать людям о месте, в котором берет свое начало река, - поделился с "Комсомолкой" Денис Балагутин, руководитель объединения "Походная романтика", член совета регионального объединения Русского географического общества.

В дальнейшем подобные таблички в планах идейного вдохновителя "Походной романтики" установить и у истоков других орловских рек Фото: Ольга СУПОНЕВА

Участники похода прошли пешком - стартовала экспедиция от села Корсаково Орловской области - около 40 километров за два дня, в итоге деревянная табличка-указатель была установлена на опушке Усовского леса в Тульской области. По словам Дениса Балагутина, в дальнейшем планируется установка подобных знаков у истоков и других наиболее крупных орловских рек.