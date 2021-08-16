В Орловской области осужденные убирают урожай

На полях колонии-поселения №7 идет уборка урожая Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области убирают урожай и заготавливают сено для скота осужденные. В сельских угодьях колонии-поселения №7 идет уборочная кампания.

В общей сложности у колонии 330 гектар земли, осужденные, на ней и работают осужденные. Убрать предстоит озимую пшеницу, овес. В поля вышла техника для уборки и перевозки урожая, управляют ей и занимаются ремонтом тоже осужденные.

Готовят они к зимнему сезону сено и солому для коров, которые содержатся на ферме при колонии. Как пояснили "КП" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области, стадо крупного рогатого скота насчитавает почти 300 голов, из них сотня - дойные коровы.