Погода в Орле на 16-20 августа: жара задержится еще на неделю

Погода в Орле на 16-20 августа Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Знойная погода в Орловской области не планирует сдаваться. На новой рабочей неделе вновь будет жарко и временами дождливо. Публикуем подробный прогноз погоды с 16 по 20 августа 2021.

По данным синоптиков Росгидрометцентра, в понедельник, 16 августа, ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой кратковременный дождь в светлое время суток. Днем воздух прогреется до +31 градуса тепла, ночью всего +14 градусов. Ветер юго-западный 2 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Во вторник, 17 августа, вновь облачно с прояснениями, но уже без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +33 градусов, ночью +17. Ветер южный 3 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

В среду, 18 августа, временами вероятны дожди. Днем по-прежнему жара. Воздух прогреется до +31 градуса, ночью +18. Ветер южный 3 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

В четверг, 19 августа, переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Днем +27 градусов, ночью +17 градусов. Ветер юго-восточный 1 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

В пятницу, 20 августа, столбики термометров, по предварительным прогнозам синоптиков, покажут +26 градусов днем и +15 ночью. В светлое время возможна небольшая облачность, без дождя. Ночью - дождь. Ветер северный 5 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.