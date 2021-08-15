Орловец украл у женщины кошелек с деньгами прямо в медучреждении Фото: Архив "КП"

В конце июля в Советском районе Орла местная жительница осталась без кошелька с наличкой после похода в медучрежение. Как выяснилось позже, содержимым дамской сумочки заинтересовался 39-летний мужчина.

Воришка похитил четыре тысячи рублей и заработал себе уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными в общественных местах: не оставлять вещи без присмотра в кафе и даже личном авто на видных местах, не пересчитывайте деньги на улице и не афируйте, что они у вас есть. Это поможет избежать внимания преступников.

- Всего за 7 месяцев 2021 года на территории города Орла зарегистрировано 279 краж личного имущества граждан в общественных местах. По каждому из случаев возбуждены уголовные дела, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.