В Орле полицейские нашли сбежавшую мать младенца с синяками Фото: Архив "КП"

Орловские полицейские нашли сбежавшую мать младенца с синяками. Напомним, накануне 20-летняя девушка скрылась из собственного дома и оставила ребенка, когда ее навестила с плановым визитом патронажная медсестра.

Медработник заметила на теле малыша, которому нет еще и года, синяки. Заподозрив жестокое обращение с ребенком, она обратилась в отделение полиции Заводского района. Тут молодая мама и решила ретироваться, а по адресу указанному медсестрой выехали полицейские.

- В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Полицейские проинформировали о данном факте органы опеки. Мальчика 2021 года рождения поместили в детское медицинское учреждение, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время известно, что у орловчанки это единственный ребенок и ранее семья не состояла на учете ПДН ОП № 2 УМВД России по городу Орлу.

- Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.