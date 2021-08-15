В Орле пенсионер стал подозреваемым в расправе над приятелем гантелей и ножом

В Орле пенсионер стал подозреваемым в расправе над приятелем Фото: Архив "КП"

Ночью в субботу, 14 августа, в Заводском районе Орла посиделки двух знакомых и распитие спиртного закончилось трагедией. Погиб 39-летний мужчина, а его 71-летний знакомый-собутыльник задержан.

По данным следствия, орловцы устроили застолье в квартире пенсионера. Выпивали, общались, но в какой-то момент между ними разгорелась внезапная ссора. В итоге пенсионер несколько раз ударил своего молодого приятеля гантелей по голове, а затем ранил ножом. Травмы оказались смертельными.

- Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.