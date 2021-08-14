Мценск обзавелся собственным брендом с лесной пчелой и кружевами

Такими победитель конкурса увидел главные символы Мценска

В Мценске выбрали городской бренд, который планируют использовать на различных мероприятиях и событиях. Им станет лесная пчела с изображением хлебных снопов и мценского кружева.

Для того, чтобы выбрать свой собственный бренд администрация города провела специальный конкурс. Он был посвящен 875-летию Мценска и проходил с 3 по 21 июня 2021 года. При подведении итогов жюри признала победителем эскиз Сергея Микунова.

- При выборе городского бренда члены экспертного жюри оценивали оригинальность, новизну, обоснование выбора бренда, наличие единой идеи, стиля, а также возможность его использования в разных отраслях и сферах. Сергею Микунову будет вручена благодарность главы города Мценска, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, Мценск является старейшим городом в нашем регионе. Его первое упоминание в летописи – 1146 год. Он старше Орла на 420 лет.