В еще одной школе Орловской области появится «Точка роста». Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области еще одна школа обзаведется собственной «Точкой роста» - центром образования естественно-научного профиля. Постигать углубленные знания по химии, биологии, физике и современным технологиям смогут ученики Ждимирской школы Знаменского района.

Сейчас в школе идет ремонт двух учебных аудиторий, а региональный Департамент образования закупает необходимое технологическое, лабораторное и цифровое оборудование.

- В Знаменском районе уже работают два центра «Точка роста» - гуманитарного и цифрового профиля. Они действуют в Знаменской и Селиховской школах. Центр на базе Ждимирской школы станет еще одной точкой притяжения для учеников и педагогов района и даст возможность расширить границы традиционного понимания образования, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Также идет подготовка к открытию «Точек роста» в Плосковской школе (Свердловский район) и школе №9 в Мценске.