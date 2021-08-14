Вакцинация 14 августа в Орле: мобильные пункты работают в Северном и Заводском районах

Где сделать прививку от коронавируса 14 августа в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно не только в поликлиниках города, но и в мобильных прививочных пунктах. Сегодня, 14 августа, они будут работать в Северном и Заводском районах.

Вакцинировать здесь будут с 9.00 часов утра до 16.00 дня. Перед прививкой пациентов ждет осмотр врача, изменение температуры, давления и так далее. Если все в порядке и нет противопоказаний – прививка.

Мобильные пункты вакцинации расположились возле торгового центра «Линия» (Михалицына, 5) и в здании автовокзала (Автовокзальная, 1).

- Напоминаем, для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.