Теплыми и солнечными будут выходные в Орле

Уикенд порадует теплой погодой и солнцем Фото: Ольга СУПОНЕВА

Наступающие выходные в Орле будут теплыми и солнечными. Публикуем подробный прогноз погоды на 14-15 августа.

Как передает Росгидрометцентр, в субботу 14 августа температура воздуха от +12 градусов ночью до +26 днем. Небольшая облачность на небе, ветер северо-западный 1 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт.ст. Дождя не ожидается.

В воскресенье 15 августа столбики термометров не опустятся ниже отметки в +12 градусов ночью, а днем воздух прогреется до +29. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость 2 м/с, давление немного опустится - до 745 мм рт.ст. Малооблачно, без осадков.

По предварительным прогнозам, будущая рабочая неделя стартует с жаркой погоды, но ко второй ее половине жара спадет и пойдут дожди.