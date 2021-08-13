Тесты на антитела к коронавирусу в Орле и области сделало почти 98 тысяч человек

Почти 98 тысяч жителей Орла и области сделали тесты на антитела к коронавирусу. Положительными они оказались у 28,7% прошедших исследование.

Всего в регионе проведено около 700 тысяч исследований на COVID-19: присутствует ли вирус в организме или нет? Большую часть сделали специалисты государственных медицинских лабораторий, проводятся исследования также и в частных клиниках (за ними обратилось более 87 тысяч орловцев).

- Среднее количество исследований всеми лабораториями, выполняющими ПЦР исследования на наличие возбудителя SARS-CoV-2, за последние 7 календарных дней составляет 1 345 (на прошлой календарной неделе – 1 320 лабораторных исследований), - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.