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Происшествия13 августа 2021 15:40

Автомобиль "Хонда" и мотоцикл "Ямаха" столкнулись в Орле

В ДТП пострадал водитель байка
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орле столкнулись автомобиль и мотоцикл

В Орле столкнулись автомобиль и мотоцикл

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле столкнулись автомобиль "Хонда" и мотоцикл. Один человек пострадал в ДТП: травмировался водитель байка.

Авария произошла утром в четверг, 12 августа, на Московском шоссе. 73-летний водитель ехал со стороны улицы Михалицына в сторону Московской за рулем автомобиля "Хонда". Он стал поворачивать налево, на Паровозную улицу и не пропустил 53-летнего мотоциклиста, который ехал на "Ямахе" со стороны Московской улицы в направлении Михалицына.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.