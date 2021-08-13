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Общество13 августа 2021 13:23

Прививочный пункт 13 августа работает в Железнодорожном районе Орла

Сделать укол вакцины от коронавируса можно в ФАПе у ТЦ "Европа"
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Вакцинация продолжается

Вакцинация продолжается

Фото: Архив "КП"

Мобильные прививочные пункты продолжают работу в Орле и области. Сегодня жители областного центра могут сделать укол вакцины от коронавируса в Железнодорожном районе города.

Фельдешрско-акушерский пункт на колесах расположился рядом с торговым центром "Европа" на Московском шоссе, 65. Медики городских поликлиник принимают пациентов с полудня до вечера (график работы ФАПа - 12.00-19.00), сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Перед уколом орловцев ждет консультация врача. С собой необходимо иметь документы: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В Орловской области прививки от коронавируса сделало почти 148 тысяч человек. Для того, чтобы выработался коллективный иммунитет эта цифра должна составить 355 тысяч. Вакцинация продолжается.