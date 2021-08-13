В орловском райцентре не поставленная на ручник "Нива" сбила ребенка

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области автомобиль без водителя сбил маленького пешехода. Мужчина не поставил свою "Ниву" на ручник и та покатилась.

ДТП случилось в одном из районных центров, городе Новосиль. Сорокалетний мужчина припарковал отечественный внедорожник около дома №2 по Пионерской улице. При этом, как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель не предпринял все необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспорта. И автомобиль начал это движение.

- Транспортное средство совершило наезд на пешехода, мальчика 2017 года рождения. В результате ДТП пешеход получил травмы, госпитализирован, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.