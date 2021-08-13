Пожилой водитель "Рено" погиб в ДТП с фурой на трассе под Орлом

На трассе "Орел-Тамбов" в ДТП с фурой погиб водитель легкового автомобиля Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

При лобовом ДТП с фурой в Орловской области погиб пожилой водитель легковой иномарки. Авария с летальным исходом произошла 12 августа на трассе "Орел-Тамбов".

В десятом часу утра 74-летний водитель "Рено Флюенс" ехал в сторону Ливен со стороны города Орла. На 69 километре он выехал на встречную полосу, по которой в этот самый момент шла фура "Ивеко" под управлением 35-летнего мужчины. Легковушка и большегруз столкнулись. Удар оказался смертельным.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Рено" погиб на месте ДТП до приезда кареты скорой. 74-летняя женщина-пассажир получила телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.