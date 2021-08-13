Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье13 августа 2021 11:59

Коронавирус в Орле на 13 августа: заразилось еще 112 человек

Оперштаб вновь сообщил и о смертельных случаях коронавирусной инфекции
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За сутки заболело коронавирусом 112 жителей Орловской области

За сутки заболело коронавирусом 112 жителей Орловской области

Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб рассказал как обстоит ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах России на сегодняшний день. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 13 августа 2021 года.

За последние сутки в Орловской области заболело ковидом еще 112 человек. Заболеваемость за неделю выросла на 11%, последний раз такое суточное количество зараженных наблюдалось еще зимой. Суммарное число заболевших за месяцы пандемии - 41 403 человека.

При этом выписано за последние сутки почти вдвое меньше орловцев: излечилось 63 пациента. Всего выздоровело 38 759 человек.

Скончалось, по данным федеральной статистики, еще 3 жителей Орловской области, болевших коронавирусной инфекций. За все время наблюдения умерло 894 пациента с ковидом.