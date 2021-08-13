Бывшему замглавы администрации Орла Игнатушину предъявлено обвинение

Роману Игнатушину предъявлено обвинение Фото: Архив "КП"

В Орловской области предъявлено обвинения экс-заместителю главы администрации Орла Роману Игнатушину. Бывший чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями: по версии следствия, Игнатушин не принял мер для своевременного капремонта и расселения аварийных домов в облцентре.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Два уголовных дела против бывшего начальника управления городского хозяйства и транспорта были возбуждены осенью 2020 года.

- Установлено, что заместитель главы администрации в должностные обязанности которого входила организация работы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, на протяжении длительного времени не принимал должных мер к признанию жилых домов аварийными, - сообщали тогда "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Орловцы запомнили Игнатушина как чиновника профильного управления, при котором в центре города обрушился дом.