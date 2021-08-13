В Орловскую область 19 человек приехали с юга больные коронавирусом

19 орловцев вернулись из отпуска с ковидом Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орловской области из отпуска привозят не только приятные впечатления, но и коронавирус. В регионе выявлено 19 человек, заболевших ковидом в южных регионах и странах.

Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в четверг, 12 августа. Их 19 заболевших отпускников большинство заразилось в Краснодарском крае и Крыму - 14 человек, еще 3 орловца привезли ковид из Турции и по одному человеку заразились в Абхазии и Дагестане.

При этом всего за последнюю неделю в Орловскую область из других стран вернулось больше 600 человек: большинство из Турции, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.