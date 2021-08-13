Двадцатилетнего орловца поймали на хранении марихуаны

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле задержан очередной любитель запрещенных веществ. Полицейские задержали двадцатилетнего горожанина с марихуаной.

Оперативники проверяли поступившую в Заводской райотдел информацию о том, что молодой человек может быть причастен к наркообороту. Так оно и оказалось: при парне нашли сверток с "травкой". Как в дальнейшем показала экспертиза, хранил горожанин марихуану, причем в значительном размере. Общая масса составила 8,8 грамма.

- В ходе допроса гражданин пояснил, что обнаружил куст дикорастущей конопли в лесополосе. Тогда он собрал его и высушил для личного потребления, - пояснили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На любителя наркотических веществ завели уголовное дело. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.