Дети стали вдвое чаще болеть коронавирусом в Орловской области

В Орловской области выросла заболеваемость ковидом среди детей Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области дети стали вдвое чаще болеть коронавирусом. Такая информация прозвучала на заседании оперативного штаба по борьбе с ковидом 12 августа.

За неделю прирост заболеваемости среди несовершеннолетних орловцев в возрасте 7-14 лет увеличился в два раза.

- Доля детей в общей структуре заболевших новой коронавирусной инфекцией составила 10,5% (68 случаев), доля взрослых – 89,5% (578 случаев), - рассказал на заседании штаба Александр Румянцев, глава орловского Роспотребнадзора.

Чаще стали заражаться и взрослые жители области. Так, среди орловцев в возрасте 18-39 лет и 40-64 года заболеваемость выросла на 2%, в возрастной группе, а пожилые жители региона 65+ стали заражаться чаще на 30%.

Как уже сообщала "КП", в настоящее время наблюдается всплеск коронавируса. На 11% выросла заболеваемость в целом, а суточный прирост новых зараженных в последение дни превышает 100 человек.