Верховский комбикормовый завод принял первые 10 тысяч тонн зерна в этом сезоне

Он сообщил, что на следующей неделе с территории ВКЗ, где есть своя железнодорожная ветка, начнется отгрузка ячменя. Эту партию ждут в Беларуси. Всего текущем сезоне на ВКЗ планируют нарастить перевалку до 100 тыс. тонн зерна. На сегодняшний день для хранения и перевалки приняты первые 10 тыс. тонн зерновых культур, в частности, ячменя и пшеницы.

Верховский комбикормовый завод, инвестор Корпорации развития Орловской области, первый сезон работает в составе группы компаний «Октябрьское», крупнейшего зернотрейдера ЦФО.

Ранее Максим Жалнин, глава ГК «Октябрьское», комментируя сделку по приобретению ВКЗ, уточнял, что эта инвестиционная программа в два этапа: «Первый этап предполагает ввод мощностей, связанных с весовым хозяйством, с тепловозной тягой, пробоотборником и лабораторным оборудованием. В результате, мы сможем обеспечить единовременное хранение 25 тысяч тонн зерна. А общий грузооборот на период 2021-2022 г.г. мы планируем в объеме 100 тысяч тонн. На втором этапе запланирована реконструкция самого комбикормового завода».

Как пояснил генеральный директор ВКЗ, нарастить объем единовременного хранения до 50 тонн планируется уже к следующему сезону.

Максим Жалнин назвал местоположение элеваторного комплекса в успешном аграрном квадрате в границах Орловской, Липецкой и Курской областей с возможностью отгрузки продукции с железнодорожной станции «Верховье» стратегически выверенным.

Проект по принципу «одного окна» сопровождает Корпорация развития Орловской области (с перечнем услуг Корпорации можно ознакомиться на сайте. Глава ГК «Октябрьское» тогда поделился историей своего прихода в Орловскую область в качестве инвестора: «Так получилось, что проводником для нас как инвесторов в этот регион стала Корпорация развития Орловской области. Я считаю, что наш случай классический пример того, когда инвестор из другого региона, не знающий ни местных порядков, ни людей получает для сопровождения Корпорацию развития и полный пакет услуг, как говорится, в одном окне. В нашем случае было именно так. В течение года мы вместе подбирали объект, зарегистрировали совместную компанию «Зерновой экспресс» для зерновой экспансии и т.д. И до сих пор, как говорится, продолжаем сверять часы друг с другом и всегда чувствуем поддержку. Это хороший пример, его можно и нужно тиражировать. Поэтому я со своей стороны пригласил бы всех инвесторов, и местных, и внешних выходить на новые проекты через Корпорацию развития Орловской области. Сейчас очень благоприятная обстановка для этого!».

Напомним, что на данном этапе сумма вложенных инвестиций в рамках этого проекта в экономику региона составляет 70 млн рублей. Для Орловской области это новые рабочие места, увеличение экспорта продукции, налоговых поступлений и создание современной качественной инфраструктуры.