В Орле ищут подрядчика для обустройства спортивной площадки на улице Генерала Родина

К концу осени в Орле должен появится первый ФОКОТ. Фото: пресс-служба администрации города

К концу осени в Орле должен появится первый ФОКОТ - физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Городские власти уже ищут подрядчика, который займется оборудованием спортивной площадки на улице Генерала Родина. Однако первый аукцион не принес положительных итогов.

11 августа был объявлен повторный аукцион на поиск подрядчика. Подача заявок продлится до следующего четверга (19 августа). Главное условие – успеть подготовить площадку до 24 ноября 2021 года.

При этом спецоборудование для ФОКОТа уже частично есть - искусственное покрытие футбольного поля, волейбольной и баскетбольной площадок, рулонное покрытие беговых дорожек. Осталось дождаться поставки ворот, баскетбольных ферм, сеток для волейбола и трибуны на 100 мест.

- Весь инвентарь хранится в Городском спортивно-оздоровительном центре, - сообщает пресс-служба администрации Орла.