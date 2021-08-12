В Орловской области железнодорожников подозревают в краже дизтоплива

Фото: ЛО МВД России на станции Орел

В Орловской области двоих железнодорожников подозревают в краже дизельного топлива. Транспортные полицейские задержали машиниста и его помощника на станции Верховье, когда те сливали дизель с путевой машины.

Задержать двоих поезда дороге удалось во время оперативных действий: полицейским поступил сигнал, что на железной дороге торгуют украденным топливом. Так под подозрение и попали машинист с помощником, оба – жители Курской области.

- Полицейские установили, что двое жителей Курской слили дизельное топливо в 5 канистр объемом 20 литров каждая со своей железнодорожной техники и продали местному жителю, получив за горюче-смазочные материалы денежное вознаграждение. Мужчина, купивший дизельное топливо, не стал отрицать, что купил его у работников путевой железнодорожной машины, - рассказали «Комсомолке» в штабе ЛО МВД России на станции Орел.

На канистрах нашли отпечатки пальцев подозреваемых. Около 97 килограмм топлива изъято полицейскими. Возбуждено уголовное дело о краже по предварительному сговору.