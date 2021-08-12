Орел принял эстафету патриотического автопробега из Ростова-на-Дону. Фото: пресс-служба администрации города

Сегодня, 12 августа, Орел принял эстафету патриотического автопробега из Ростова-на-Дону. Его участники, члены общественного движения «Дороги славы – наша история», отправились в путь из родного города в понедельник.

Ростовской делегации предстоит посетить Курск, Брянск, белорусские города Гомель, Брест, Минск, Могилев и Витебск. На обратном пути через Смоленск и Ржев они доедут до Москвы.

В Белоруссии участники автопробега оставят горсть земли места захоронения жертв холокоста – «Змиевская балка», а назад с собой привезут землю, на которой располагался лагерь для военнопленных «Шталаг-352».

Но прежде чем отправиться в далекий путь, гости из Ростова-на-Дону погуляли по Орлу: побывали в сквере Танкистов, заглянули в Военно-исторический музей и обновленный парк Победы.

- К сожалению, времени не так много, успеем посмотреть лишь малую часть памятных мест Орла. Нужно двигаться дальше, впереди еще много километров дорог и достопримечательностей, - говорит Ася Компаниец, руководитель штаба движения «Дороги славы – наша история».