В маршрутках Орла теперь объявляют остановки

В городских автобусах теперь объявляют остановки Фото: Ольга СУПОНЕВА

В маршрутных автобусах Орла теперь объявляют остановки. Машины оснастили речевыми информаторами.

Все городские автобусы, согласно заключенным мэрией и перевозчиками контрактам, к 1 ноября 2021 года должны "заговорить". Пока что оглашаются остановки по маршрутам №27, №60, №5 и №19. Правда, оборудование установлено еще не во всех автобусах на этих рейсах.

- Если какой-то перевозчик не оборудует транспорт "говорящими" приборами к установленному сроку, договорные отношения с ним окажутся под угрозой расторжения, - пояснили в пресс-службе администрации Орла.

Словом, к зиме, пассажиры городских автобусов не проедут свою остановку. При этом автобусы, следующие по трехзначным маршрутам, речевыми информаторами не оснащают.