В Орловской области стало больше владельцев люксовых автомобилей

Повышенный коэффициент при расчете транспортного налога применяется для машин стоимостью от 3 миллионов рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области насчитали 561 владельца дорогостоящих машин. Это на полторы сотни больше, чем годом раньше.

При этом хозяевам дорогих машин приходится платить за них повышенный налог. Общая сумма транспортного налога на люксовые авто в Орловской области за год превысила 12,1 млн рублей. Несмотря на внушительные цифры, количество престижных авто увеличивается. Для сравнения: в 2019 году в регионе таких машин насчитывалось 280, в 2020 - 397, ну а в 2021 уже 561.

Как пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Управления налоговой инспекции области, при начислении налога на дорогие машины применяется повышенный коэффициент. Для автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов коэффициент составляет 1,1, за машину в цену от 5 до 10 миллионов коэффициент на уровне 2, и коэффициент 3 применяется при расчете налога на автомобили стоимостью от 15 миллионов рублей.

- Для расчета транспортного налога за 2020 год в Орловской области коэффициент 1,1 применен по отношению к 436 автомобилям, коэффициент 2 – к 122 автомобилям, коэффициент 3 – к трем автомобилям, - сообщили в ведомстве.