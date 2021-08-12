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Общество12 августа 2021 12:36

12 августа прививочные пункты работают в Северном и Заводском районах Орла

Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Прививки сегодня можно сделать в Заводском и Северном районах Орла

Прививки сегодня можно сделать в Заводском и Северном районах Орла

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжают работу мобильные прививочные пункты, в которых можно сделать укол вакцины от коронавируса. В четверг 12 августа медики принимают в Заводском и Северном районах города.

В Северном районе передвижной медицинский кабинет работает с 12.00 до 19.00 напротив торгового центра "Лента" по адресу Московское шоссе, 56.

А в Заводском районе орловцев примет прививочные пункт в здании городского автовокзала (Автовокзальная,1). График работы с 12.00 до 19.00.

- Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, - напоминают орловцам в пресс-службе Правительства региона.