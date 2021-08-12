В нацпарке "Орловское полесье" обнаружили закопанные трупы зубров

Фото их архива "КП" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В национальном парке "Орловское полесье" обнаружили закопанные трупы двух зубров. Захоронили туши павших животных на территории нацпарка вопреки санитарным нормам.

Об инциденте сообщило местное сетевое издание "Вечерний Орел" со ссылкой на местных жителей. Издание рассказало, что зубры утонули зимой в реке. При этом сотрудники полесья высказывают предположение, что на лед краснокнижных животных могли загнать браконьеры. На данный момент трупы зубров утилизированы на ветсанутильзаводе, как того и требует законодательство. Между тем, как сообщил "Вечернему Орлу" сотрудник парка Леонид Богданенко, просьбы выяснить все обстоятельства гибели и захоронения зубров направлены в прокуратуру, губернатору и в другие инстанции. Полиция уже провела проверку.

- МО МВД России "Хотынецкое" проведена проверка, по результатам которой материалы дел об административных правонарушениях по ст. 10.8, ст. 10.7 КоАП РФ для принятия решения направлены в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.