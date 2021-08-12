В Орле пожилую женщину положили в больницу после поездки в маршрутке

Пенсионерку увезли в больницу после падения в маршрутке Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле пожилая женщина серьезно травмировалась при падении в автобусе. Пенсионерку положили в больницу.

ДТП случилось 11 августа на Карачевском шоссе. Маршрутный автобус №4 под управлением 57-летнего водителя ехал в сторону Васильевской со стороны Комсомольской.

- В районе дома №45а по Карачевскому шоссе произошло падение пассажира, 72-летней женщины. В результате ДТП она получила телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Пострадавшую увезли в больницу, теперь ей предстоит лечение.

Всего за прошлые сутки полицейские зарегистрировали на дорогах Орла и области 22 ДТП, в них пострадали 3 человека.