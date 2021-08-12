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Происшествия12 августа 2021 9:38

В Орле горел нежилой многоквартирный дом на улице Калинина

Специалисты устанавливают причины пожара площадью 100 квадратных метров
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле горел нежилой многоквартирный дом на улице Калинина

В Орле горел нежилой многоквартирный дом на улице Калинина

Фото: Архив "КП"

В среду, 11 августа, в Заводском районе Орла загорелся нежилой многоквартирный дом на улице Калинина. ЧП произошло в районе девяти часов вечера.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, огонь вспыхнул на четвертом этаже здания. В итоге пожар уничтожил помещения на общей площади 100 квадратных метров.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - пояснили «КП» в ведомстве.

Всего за минувшие дежурные сутки орловские пожарные четыре раза выезжали на ликвидацию возгораний.