В Орле горел нежилой многоквартирный дом на улице Калинина Фото: Архив "КП"

В среду, 11 августа, в Заводском районе Орла загорелся нежилой многоквартирный дом на улице Калинина. ЧП произошло в районе девяти часов вечера.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, огонь вспыхнул на четвертом этаже здания. В итоге пожар уничтожил помещения на общей площади 100 квадратных метров.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - пояснили «КП» в ведомстве.

Всего за минувшие дежурные сутки орловские пожарные четыре раза выезжали на ликвидацию возгораний.