В Орле горел нежилой многоквартирный дом на улице Калинина
Фото: Архив "КП"
В среду, 11 августа, в Заводском районе Орла загорелся нежилой многоквартирный дом на улице Калинина. ЧП произошло в районе девяти часов вечера.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, огонь вспыхнул на четвертом этаже здания. В итоге пожар уничтожил помещения на общей площади 100 квадратных метров.
- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - пояснили «КП» в ведомстве.
Всего за минувшие дежурные сутки орловские пожарные четыре раза выезжали на ликвидацию возгораний.